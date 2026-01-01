Bugünkü CollabraChain Fiyatı

Bugünkü CollabraChain (COLLA) fiyatı $ 0,00029815 olup, son 24 saatte % 46,50 değişim gösterdi. Mevcut COLLA / USD dönüşüm oranı COLLA başına $ 0,00029815 şeklindedir.

CollabraChain, şu anda piyasa değeri açısından $ 287.306 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 963,32M COLLA şeklindedir. Son 24 saat içinde COLLA, $ 0,00019796 (en düşük) ile $ 0,00033645 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00044803 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005652 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COLLA, son bir saatte -%2,00 ve son 7 günde +%121,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CollabraChain (COLLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 287,31K$ 287,31K $ 287,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 287,31K$ 287,31K $ 287,31K Dolaşım Arzı 963,32M 963,32M 963,32M Toplam Arz 963.322.762,787179 963.322.762,787179 963.322.762,787179

