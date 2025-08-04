Common Bird (CBIRD) Nedir?

​The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.​

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Common Bird (CBIRD) Kaynağı Resmi Websitesi

Common Bird (CBIRD) Token Ekonomisi

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