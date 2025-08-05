COMCOIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

COMCOIN Fiyat Bilgileri

COMCOIN Resmi Websitesi

COMCOIN Token Ekonomisi

COMCOIN Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Community Coin Logosu

Community Coin Fiyatı (COMCOIN)

Listelenmedi

Community Coin (COMCOIN) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
+%10,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Community Coin (COMCOIN) Fiyatı

Community Coin (COMCOIN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 46,54K USD piyasa değerine sahiptir. COMCOIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Community Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%10,38
Community Coin 24 saatlik fiyat değişimi
999,50M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki COMCOIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, COMCOIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Community Coin (COMCOIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Community Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Community Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Community Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Community Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%10,38
30 Gün$ 0+%49,41
60 Gün$ 0+%62,02
90 Gün$ 0--

Community Coin (COMCOIN) Fiyat Analizi

En güncel Community Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00188631
$ 0,00188631$ 0,00188631

+%6,85

+%10,38

-%17,40

Community Coin (COMCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 46,54K
$ 46,54K$ 46,54K

--
----

999,50M
999,50M 999,50M

Community Coin (COMCOIN) Nedir?

$COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Community Coin (COMCOIN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Community Coin (COMCOIN) Token Ekonomisi

Community Coin (COMCOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COMCOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Community Coin (COMCOIN) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

COMCOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COMCOIN / VND
--
1 COMCOIN / AUD
A$--
1 COMCOIN / GBP
--
1 COMCOIN / EUR
--
1 COMCOIN / USD
$--
1 COMCOIN / MYR
RM--
1 COMCOIN / TRY
--
1 COMCOIN / JPY
¥--
1 COMCOIN / ARS
ARS$--
1 COMCOIN / RUB
--
1 COMCOIN / INR
--
1 COMCOIN / IDR
Rp--
1 COMCOIN / KRW
--
1 COMCOIN / PHP
--
1 COMCOIN / EGP
￡E.--
1 COMCOIN / BRL
R$--
1 COMCOIN / CAD
C$--
1 COMCOIN / BDT
--
1 COMCOIN / NGN
--
1 COMCOIN / UAH
--
1 COMCOIN / VES
Bs--
1 COMCOIN / CLP
$--
1 COMCOIN / PKR
Rs--
1 COMCOIN / KZT
--
1 COMCOIN / THB
฿--
1 COMCOIN / TWD
NT$--
1 COMCOIN / AED
د.إ--
1 COMCOIN / CHF
Fr--
1 COMCOIN / HKD
HK$--
1 COMCOIN / MAD
.د.م--
1 COMCOIN / MXN
$--
1 COMCOIN / PLN
--
1 COMCOIN / RON
лв--
1 COMCOIN / SEK
kr--
1 COMCOIN / BGN
лв--
1 COMCOIN / HUF
Ft--
1 COMCOIN / CZK
--
1 COMCOIN / KWD
د.ك--
1 COMCOIN / ILS
--