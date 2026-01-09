Bugünkü Community of BNB Fiyatı

Bugünkü Community of BNB (CBNB) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 12,79 değişim gösterdi. Mevcut CBNB / USD dönüşüm oranı CBNB başına $ 0 şeklindedir.

Community of BNB, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.037 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CBNB şeklindedir. Son 24 saat içinde CBNB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00105314 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CBNB, son bir saatte +%0,29 ve son 7 günde -%15,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Community of BNB (CBNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,04K$ 39,04K $ 39,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,04K$ 39,04K $ 39,04K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Community of BNB piyasa değeri $ 39,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CBNB arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,04K.