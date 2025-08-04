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Compute Horde Fiyatı (SN12)

Listelenmedi

Compute Horde (SN12) Canlı Fiyat Grafiği

$3,17
$3,17$3,17
-%4,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Compute Horde (SN12) Fiyatı

Compute Horde (SN12), şu anda 3,17 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,50M USD piyasa değerine sahiptir. SN12 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Compute Horde Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,83
Compute Horde 24 saatlik fiyat değişimi
2,05M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Compute Horde (SN12) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Compute Horde / USD fiyat değişimi, $ -0,161046952614691.
Son 30 gün içerisinde, Compute Horde / USD fiyat değişimi, $ -1,1507556480.
Son 60 gün içerisinde, Compute Horde / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Compute Horde / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,161046952614691-%4,83
30 Gün$ -1,1507556480-%36,30
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Compute Horde (SN12) Fiyat Analizi

En güncel Compute Horde fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,14
$ 3,14$ 3,14

$ 3,36
$ 3,36$ 3,36

$ 9,41
$ 9,41$ 9,41

-%0,38

-%4,83

-%37,02

Compute Horde (SN12) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,50M
$ 6,50M$ 6,50M

--
----

2,05M
2,05M 2,05M

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Compute Horde (SN12) Kaynağı

Resmi Websitesi

Compute Horde (SN12) Token Ekonomisi

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SN12 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN12 / VND
83.418,55
1 SN12 / AUD
A$4,8818
1 SN12 / GBP
2,3775
1 SN12 / EUR
2,7262
1 SN12 / USD
$3,17
1 SN12 / MYR
RM13,4091
1 SN12 / TRY
128,9239
1 SN12 / JPY
¥465,99
1 SN12 / ARS
ARS$4.324,6725
1 SN12 / RUB
252,7758
1 SN12 / INR
277,8188
1 SN12 / IDR
Rp51.967,2048
1 SN12 / KRW
4.384,4904
1 SN12 / PHP
181,5776
1 SN12 / EGP
￡E.153,5548
1 SN12 / BRL
R$17,7837
1 SN12 / CAD
C$4,3429
1 SN12 / BDT
382,6824
1 SN12 / NGN
4.810,3165
1 SN12 / UAH
130,7625
1 SN12 / VES
Bs389,91
1 SN12 / CLP
$3.046,37
1 SN12 / PKR
Rs887,6951
1 SN12 / KZT
1.698,803
1 SN12 / THB
฿102,8348
1 SN12 / TWD
NT$94,6245
1 SN12 / AED
د.إ11,6339
1 SN12 / CHF
Fr2,536
1 SN12 / HKD
HK$24,8528
1 SN12 / MAD
.د.م28,6251
1 SN12 / MXN
$59,6594
1 SN12 / PLN
11,6973
1 SN12 / RON
лв13,8846
1 SN12 / SEK
kr30,6222
1 SN12 / BGN
лв5,3573
1 SN12 / HUF
Ft1.090,4483
1 SN12 / CZK
67,2991
1 SN12 / KWD
د.ك0,96685
1 SN12 / ILS
10,778