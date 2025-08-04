Comtech Gold (CGO) Nedir?

ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.

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Comtech Gold (CGO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Comtech Gold (CGO) Token Ekonomisi

Comtech Gold (CGO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CGO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!