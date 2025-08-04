Comtech Gold Fiyatı (CGO)
Comtech Gold (CGO), şu anda 107,81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 11,75M USD piyasa değerine sahiptir. CGO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Comtech Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,085261.
Son 30 gün içerisinde, Comtech Gold / USD fiyat değişimi, $ +0,7998855140.
Son 60 gün içerisinde, Comtech Gold / USD fiyat değişimi, $ -1,1212886860.
Son 90 gün içerisinde, Comtech Gold / USD fiyat değişimi, $ -0,76854432132804.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,085261
|+%0,08
|30 Gün
|$ +0,7998855140
|+%0,74
|60 Gün
|$ -1,1212886860
|-%1,04
|90 Gün
|$ -0,76854432132804
|-%0,70
En güncel Comtech Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,09
+%0,08
+%0,49
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.
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₫2.837.020,15
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￡80,8575
|1 CGO / EUR
€92,7166
|1 CGO / USD
$107,81
|1 CGO / MYR
RM456,0363
|1 CGO / TRY
₺4.384,6327
|1 CGO / JPY
¥15.848,07
|1 CGO / ARS
ARS$147.079,7925
|1 CGO / RUB
₽8.596,7694
|1 CGO / INR
₹9.448,4684
|1 CGO / IDR
Rp1.767.376,7664
|1 CGO / KRW
₩149.114,1672
|1 CGO / PHP
₱6.175,3568
|1 CGO / EGP
￡E.5.222,3164
|1 CGO / BRL
R$604,8141
|1 CGO / CAD
C$147,6997
|1 CGO / BDT
৳13.014,8232
|1 CGO / NGN
₦163.596,2845
|1 CGO / UAH
₴4.447,1625
|1 CGO / VES
Bs13.260,63
|1 CGO / CLP
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|1 CGO / PKR
Rs30.190,0343
|1 CGO / KZT
₸57.775,379
|1 CGO / THB
฿3.497,3564
|1 CGO / TWD
NT$3.218,1285
|1 CGO / AED
د.إ395,6627
|1 CGO / CHF
Fr86,248
|1 CGO / HKD
HK$845,2304
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.د.م973,5243
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лв182,1989
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د.ك32,88205
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