Bugünkü ConsumerFi Protocol Fiyatı

Bugünkü ConsumerFi Protocol (CFI) fiyatı $ 0,00367566 olup, son 24 saatte % 3,35 değişim gösterdi. Mevcut CFI / USD dönüşüm oranı CFI başına $ 0,00367566 şeklindedir.

ConsumerFi Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 462.888 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 126,01M CFI şeklindedir. Son 24 saat içinde CFI, $ 0,00354879 (en düşük) ile $ 0,00383707 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00737355 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00354879 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CFI, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde -%23,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ConsumerFi Protocol (CFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 462,89K$ 462,89K $ 462,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,44M$ 3,44M $ 3,44M Dolaşım Arzı 126,01M 126,01M 126,01M Toplam Arz 937.282.220,2928675 937.282.220,2928675 937.282.220,2928675

Şu anki ConsumerFi Protocol piyasa değeri $ 462,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CFI arzı 126,01M olup, toplam arzı 937282220.2928675. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,44M.