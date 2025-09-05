Copper Inu (COPPER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000928 $ 0,00000928 $ 0,00000928 24 sa Düşük $ 0,00000962 $ 0,00000962 $ 0,00000962 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000928$ 0,00000928 $ 0,00000928 24 sa Yüksek $ 0,00000962$ 0,00000962 $ 0,00000962 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00026521$ 0,00026521 $ 0,00026521 En Düşük Fiyat $ 0,00000899$ 0,00000899 $ 0,00000899 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,80 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,61 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,61

Copper Inu (COPPER) canlı fiyatı $0,0000094. COPPER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000928 ve en yüksek $ 0,00000962 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. COPPER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00026521, en düşük fiyatı ise $ 0,00000899 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, COPPER son bir saatte +%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,80 ve son 7 günde -%11,61 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Copper Inu (COPPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Dolaşım Arzı 999,92M 999,92M 999,92M Toplam Arz 999.922.597,453412 999.922.597,453412 999.922.597,453412

Şu anki Copper Inu piyasa değeri $ 9,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COPPER arzı 999,92M olup, toplam arzı 999922597.453412. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,40K.