Cora (CORA) Nedir?

AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi

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Cora (CORA) Token Ekonomisi

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