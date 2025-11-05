Coresky (CSKY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,134429$ 0,134429 $ 0,134429 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,89 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,08

Coresky (CSKY) canlı fiyatı --. CSKY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CSKY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,134429, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CSKY son bir saatte -%0,89 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,76 ve son 7 günde -%6,08 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Coresky (CSKY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,84K$ 12,84K $ 12,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 84,48K$ 84,48K $ 84,48K Dolaşım Arzı 152,00M 152,00M 152,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Coresky piyasa değeri $ 12,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CSKY arzı 152,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 84,48K.