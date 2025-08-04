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Cramer Coin Fiyatı ($CRAMER)

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Cramer Coin ($CRAMER) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00022069
$0,00022069$0,00022069
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Cramer Coin ($CRAMER) Fiyatı

Cramer Coin ($CRAMER), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 186,83K USD piyasa değerine sahiptir. $CRAMER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cramer Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Cramer Coin 24 saatlik fiyat değişimi
846,59M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Cramer Coin ($CRAMER) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cramer Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cramer Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cramer Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cramer Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%26,30
60 Gün$ 0+%19,10
90 Gün$ 0--

Cramer Coin ($CRAMER) Fiyat Analizi

En güncel Cramer Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01241046
$ 0,01241046$ 0,01241046

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-%17,81

Cramer Coin ($CRAMER) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 186,83K
$ 186,83K$ 186,83K

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846,59M
846,59M 846,59M

Cramer Coin ($CRAMER) Nedir?

It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy.

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Cramer Coin ($CRAMER) Kaynağı

Resmi Websitesi

Cramer Coin ($CRAMER) Token Ekonomisi

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$CRAMER Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 $CRAMER / TWD
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1 $CRAMER / AED
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1 $CRAMER / CHF
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1 $CRAMER / MAD
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