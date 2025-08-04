Crash On Base (CRASH) Nedir?

Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH.

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Crash On Base (CRASH) Token Ekonomisi

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