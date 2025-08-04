Crashout Fiyatı (CRASHOUT)
Crashout (CRASHOUT), şu anda 0,00114541 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,16M USD piyasa değerine sahiptir. CRASHOUT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Crashout / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Crashout / USD fiyat değişimi, $ -0,0002441047.
Son 60 gün içerisinde, Crashout / USD fiyat değişimi, $ +0,0008486741.
Son 90 gün içerisinde, Crashout / USD fiyat değişimi, $ -0,0003727748968090475.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%4,82
|30 Gün
|$ -0,0002441047
|-%21,31
|60 Gün
|$ +0,0008486741
|+%74,09
|90 Gün
|$ -0,0003727748968090475
|-%24,55
En güncel Crashout fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,50
+%4,82
-%17,90
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet.
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|1 CRASHOUT / VND
₫30,14146415
|1 CRASHOUT / AUD
A$0,0017639314
|1 CRASHOUT / GBP
￡0,0008590575
|1 CRASHOUT / EUR
€0,0009850526
|1 CRASHOUT / USD
$0,00114541
|1 CRASHOUT / MYR
RM0,0048450843
|1 CRASHOUT / TRY
₺0,0465838247
|1 CRASHOUT / JPY
¥0,16837527
|1 CRASHOUT / ARS
ARS$1,5541495585
|1 CRASHOUT / RUB
₽0,0914495344
|1 CRASHOUT / INR
₹0,1003608242
|1 CRASHOUT / IDR
Rp18,7772101104
|1 CRASHOUT / KRW
₩1,5820517461
|1 CRASHOUT / PHP
₱0,0656090848
|1 CRASHOUT / EGP
￡E.0,0554607522
|1 CRASHOUT / BRL
R$0,006299755
|1 CRASHOUT / CAD
C$0,0015692117
|1 CRASHOUT / BDT
৳0,1394880298
|1 CRASHOUT / NGN
₦1,7460515499
|1 CRASHOUT / UAH
₴0,0477865052
|1 CRASHOUT / VES
Bs0,14088543
|1 CRASHOUT / CLP
$1,10532065
|1 CRASHOUT / PKR
Rs0,3246550104
|1 CRASHOUT / KZT
₸0,6184641295
|1 CRASHOUT / THB
฿0,0370654676
|1 CRASHOUT / TWD
NT$0,0341446721
|1 CRASHOUT / AED
د.إ0,0042036547
|1 CRASHOUT / CHF
Fr0,000916328
|1 CRASHOUT / HKD
HK$0,0089800144
|1 CRASHOUT / MAD
.د.م0,0103774146
|1 CRASHOUT / MXN
$0,0215222539
|1 CRASHOUT / PLN
zł0,0042265629
|1 CRASHOUT / RON
лв0,0050168958
|1 CRASHOUT / SEK
kr0,0110532065
|1 CRASHOUT / BGN
лв0,0019242888
|1 CRASHOUT / HUF
Ft0,3940095859
|1 CRASHOUT / CZK
Kč0,0243056002
|1 CRASHOUT / KWD
د.ك0,00034935005
|1 CRASHOUT / ILS
₪0,003894394