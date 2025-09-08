CRAWJU (CRAWJU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00232349 $ 0,00232349 $ 0,00232349 24 sa Düşük $ 0,00401687 $ 0,00401687 $ 0,00401687 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00232349$ 0,00232349 $ 0,00232349 24 sa Yüksek $ 0,00401687$ 0,00401687 $ 0,00401687 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00401687$ 0,00401687 $ 0,00401687 En Düşük Fiyat $ 0,00082563$ 0,00082563 $ 0,00082563 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%49,14 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CRAWJU (CRAWJU) canlı fiyatı $0,00346843. CRAWJU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00232349 ve en yüksek $ 0,00401687 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CRAWJU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00401687, en düşük fiyatı ise $ 0,00082563 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CRAWJU son bir saatte +%2,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%49,14 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CRAWJU (CRAWJU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,45M$ 3,45M $ 3,45M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,45M$ 3,45M $ 3,45M Dolaşım Arzı 994,11M 994,11M 994,11M Toplam Arz 994.109.792,0 994.109.792,0 994.109.792,0

Şu anki CRAWJU piyasa değeri $ 3,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRAWJU arzı 994,11M olup, toplam arzı 994109792.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,45M.