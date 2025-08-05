croissant the baby amarillo (CROISSANT) Nedir?

Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only!

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croissant the baby amarillo (CROISSANT) Token Ekonomisi

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