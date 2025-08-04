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Cronos zkEVM CRO Fiyatı (ZKCRO)

Listelenmedi

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,143776
$0,143776$0,143776
+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Fiyatı

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO), şu anda 0,143776 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 19,69M USD piyasa değerine sahiptir. ZKCRO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cronos zkEVM CRO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,55
Cronos zkEVM CRO 24 saatlik fiyat değişimi
136,96M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cronos zkEVM CRO / USD fiyat değişimi, $ +0,00078823.
Son 30 gün içerisinde, Cronos zkEVM CRO / USD fiyat değişimi, $ +0,0958760335.
Son 60 gün içerisinde, Cronos zkEVM CRO / USD fiyat değişimi, $ +0,0488099103.
Son 90 gün içerisinde, Cronos zkEVM CRO / USD fiyat değişimi, $ +0,05384776900227252.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00078823+%0,55
30 Gün$ +0,0958760335+%66,68
60 Gün$ +0,0488099103+%33,95
90 Gün$ +0,05384776900227252+%59,88

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Fiyat Analizi

En güncel Cronos zkEVM CRO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,138858
$ 0,138858$ 0,138858

$ 0,145334
$ 0,145334$ 0,145334

$ 0,229521
$ 0,229521$ 0,229521

-%0,00

+%0,55

-%7,31

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 19,69M
$ 19,69M$ 19,69M

--
----

136,96M
136,96M 136,96M

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Nedir?

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Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) Token Ekonomisi

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZKCRO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ZKCRO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZKCRO / VND
3.783,46544
1 ZKCRO / AUD
A$0,22141504
1 ZKCRO / GBP
0,107832
1 ZKCRO / EUR
0,12364736
1 ZKCRO / USD
$0,143776
1 ZKCRO / MYR
RM0,60817248
1 ZKCRO / TRY
5,84736992
1 ZKCRO / JPY
¥21,135072
1 ZKCRO / ARS
ARS$196,146408
1 ZKCRO / RUB
11,46469824
1 ZKCRO / INR
12,60052864
1 ZKCRO / IDR
Rp2.356,98322944
1 ZKCRO / KRW
198,85946112
1 ZKCRO / PHP
8,23548928
1 ZKCRO / EGP
￡E.6,96450944
1 ZKCRO / BRL
R$0,80658336
1 ZKCRO / CAD
C$0,19697312
1 ZKCRO / BDT
17,35663872
1 ZKCRO / NGN
218,1728912
1 ZKCRO / UAH
5,93076
1 ZKCRO / VES
Bs17,684448
1 ZKCRO / CLP
$138,168736
1 ZKCRO / PKR
Rs40,26159328
1 ZKCRO / KZT
77,0495584
1 ZKCRO / THB
฿4,66409344
1 ZKCRO / TWD
NT$4,2917136
1 ZKCRO / AED
د.إ0,52765792
1 ZKCRO / CHF
Fr0,1150208
1 ZKCRO / HKD
HK$1,12720384
1 ZKCRO / MAD
.د.م1,29829728
1 ZKCRO / MXN
$2,70586432
1 ZKCRO / PLN
0,53053344
1 ZKCRO / RON
лв0,62973888
1 ZKCRO / SEK
kr1,38887616
1 ZKCRO / BGN
лв0,24298144
1 ZKCRO / HUF
Ft49,45750624
1 ZKCRO / CZK
3,05236448
1 ZKCRO / KWD
د.ك0,04385168
1 ZKCRO / ILS
0,4888384