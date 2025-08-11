Crumbcat Fiyatı (CRUMB)
Crumbcat (CRUMB), şu anda 0,00131487 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,31M USD piyasa değerine sahiptir. CRUMB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki CRUMB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CRUMB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Crumbcat / USD fiyat değişimi, $ -0,000228952367232494.
Son 30 gün içerisinde, Crumbcat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Crumbcat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Crumbcat / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000228952367232494
|-%14,83
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Crumbcat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%6,98
-%14,83
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance. At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem. Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast. Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe. So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Crumbcat (CRUMB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRUMB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CRUMB / VND
₫34,60080405
|1 CRUMB / AUD
A$0,0020117511
|1 CRUMB / GBP
￡0,0009730038
|1 CRUMB / EUR
€0,0011176395
|1 CRUMB / USD
$0,00131487
|1 CRUMB / MYR
RM0,0055619001
|1 CRUMB / TRY
₺0,0535809525
|1 CRUMB / JPY
¥0,19328589
|1 CRUMB / ARS
ARS$1,7438463375
|1 CRUMB / RUB
₽0,104663652
|1 CRUMB / INR
₹0,1151563146
|1 CRUMB / IDR
Rp21,2075776761
|1 CRUMB / KRW
₩1,8261966456
|1 CRUMB / PHP
₱0,0750396309
|1 CRUMB / EGP
￡E.0,0637974924
|1 CRUMB / BRL
R$0,0071397441
|1 CRUMB / CAD
C$0,0018013719
|1 CRUMB / BDT
৳0,1595463258
|1 CRUMB / NGN
₦2,0135787693
|1 CRUMB / UAH
₴0,0543304284
|1 CRUMB / VES
Bs0,1709331
|1 CRUMB / CLP
$1,27016442
|1 CRUMB / PKR
Rs0,3726867528
|1 CRUMB / KZT
₸0,7095827442
|1 CRUMB / THB
฿0,0424834497
|1 CRUMB / TWD
NT$0,0392751669
|1 CRUMB / AED
د.إ0,0048255729
|1 CRUMB / CHF
Fr0,001051896
|1 CRUMB / HKD
HK$0,0103085808
|1 CRUMB / MAD
.د.م0,0118864248
|1 CRUMB / MXN
$0,0244302846
|1 CRUMB / PLN
zł0,0047729781
|1 CRUMB / RON
лв0,0057065358
|1 CRUMB / SEK
kr0,0125570085
|1 CRUMB / BGN
лв0,0021958329
|1 CRUMB / HUF
Ft0,4452544281
|1 CRUMB / CZK
Kč0,0275070804
|1 CRUMB / KWD
د.ك0,00040103535
|1 CRUMB / ILS
₪0,0044968554