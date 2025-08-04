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CryoDAO Fiyatı (CRYO)

Listelenmedi

CryoDAO (CRYO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,437631
$0,437631$0,437631
-%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü CryoDAO (CRYO) Fiyatı

CryoDAO (CRYO), şu anda 0,437571 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,31M USD piyasa değerine sahiptir. CRYO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CryoDAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,97
CryoDAO 24 saatlik fiyat değişimi
2,98M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında CryoDAO (CRYO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CryoDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0042862271259373.
Son 30 gün içerisinde, CryoDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,0570514258.
Son 60 gün içerisinde, CryoDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0485101274.
Son 90 gün içerisinde, CryoDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,01587470467471645.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0042862271259373-%0,97
30 Gün$ +0,0570514258+%13,04
60 Gün$ -0,0485101274-%11,08
90 Gün$ -0,01587470467471645-%3,50

CryoDAO (CRYO) Fiyat Analizi

En güncel CryoDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,432595
$ 0,432595$ 0,432595

$ 0,449941
$ 0,449941$ 0,449941

$ 6,54
$ 6,54$ 6,54

-%0,51

-%0,97

-%13,10

CryoDAO (CRYO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,31M
$ 1,31M$ 1,31M

--
----

2,98M
2,98M 2,98M

CryoDAO (CRYO) Nedir?

CryoDAO is a decentralized collective funding high-impact research in the field of cryopreservation. CRYO is the governance token of CryoDAO.

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CryoDAO (CRYO) Kaynağı

Resmi Websitesi

CryoDAO (CRYO) Token Ekonomisi

CryoDAO (CRYO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRYO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CRYO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CRYO / VND
11.514,680865
1 CRYO / AUD
A$0,67385934
1 CRYO / GBP
0,32817825
1 CRYO / EUR
0,37631106
1 CRYO / USD
$0,437571
1 CRYO / MYR
RM1,85092533
1 CRYO / TRY
17,79601257
1 CRYO / JPY
¥64,322937
1 CRYO / ARS
ARS$596,95623675
1 CRYO / RUB
34,89191154
1 CRYO / INR
38,34872244
1 CRYO / IDR
Rp7.173,29393424
1 CRYO / KRW
605,21320152
1 CRYO / PHP
25,06406688
1 CRYO / EGP
￡E.21,19593924
1 CRYO / BRL
R$2,45477331
1 CRYO / CAD
C$0,59947227
1 CRYO / BDT
52,82357112
1 CRYO / NGN
663,99211395
1 CRYO / UAH
18,04980375
1 CRYO / VES
Bs53,821233
1 CRYO / CLP
$420,505731
1 CRYO / PKR
Rs122,53300713
1 CRYO / KZT
234,4942989
1 CRYO / THB
฿14,19480324
1 CRYO / TWD
NT$13,06149435
1 CRYO / AED
د.إ1,60588557
1 CRYO / CHF
Fr0,3500568
1 CRYO / HKD
HK$3,43055664
1 CRYO / MAD
.د.م3,95126613
1 CRYO / MXN
$8,23508622
1 CRYO / PLN
1,61463699
1 CRYO / RON
лв1,91656098
1 CRYO / SEK
kr4,22693586
1 CRYO / BGN
лв0,73949499
1 CRYO / HUF
Ft150,52004829
1 CRYO / CZK
9,28963233
1 CRYO / KWD
د.ك0,133459155
1 CRYO / ILS
1,4877414