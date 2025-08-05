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Cryptaine Fiyatı (CRY)

Listelenmedi

Cryptaine (CRY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,148506
$0,148506$0,148506
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Cryptaine (CRY) Fiyatı

Cryptaine (CRY), şu anda 0,148506 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31,33K USD piyasa değerine sahiptir. CRY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cryptaine Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Cryptaine 24 saatlik fiyat değişimi
210,94K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Cryptaine (CRY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cryptaine / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cryptaine / USD fiyat değişimi, $ -0,0233724237.
Son 60 gün içerisinde, Cryptaine / USD fiyat değişimi, $ -0,0213086952.
Son 90 gün içerisinde, Cryptaine / USD fiyat değişimi, $ -0,04255189127127112.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0233724237-%15,73
60 Gün$ -0,0213086952-%14,34
90 Gün$ -0,04255189127127112-%22,27

Cryptaine (CRY) Fiyat Analizi

En güncel Cryptaine fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,26617
$ 0,26617$ 0,26617

--

--

-%7,33

Cryptaine (CRY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,33K
$ 31,33K$ 31,33K

--
----

210,94K
210,94K 210,94K

Cryptaine (CRY) Nedir?

Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob

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Cryptaine (CRY) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Cryptaine (CRY) Token Ekonomisi

Cryptaine (CRY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CRY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CRY / VND
3.907,93539
1 CRY / AUD
A$0,22869924
1 CRY / GBP
0,1113795
1 CRY / EUR
0,12771516
1 CRY / USD
$0,148506
1 CRY / MYR
RM0,62818038
1 CRY / TRY
6,0367689
1 CRY / JPY
¥21,681876
1 CRY / ARS
ARS$201,5003661
1 CRY / RUB
11,85374892
1 CRY / INR
13,04922222
1 CRY / IDR
Rp2.434,52420064
1 CRY / KRW
205,68675024
1 CRY / PHP
8,51384898
1 CRY / EGP
￡E.7,19363064
1 CRY / BRL
R$0,816783
1 CRY / CAD
C$0,20345322
1 CRY / BDT
18,08506068
1 CRY / NGN
226,03652742
1 CRY / UAH
6,19567032
1 CRY / VES
Bs18,711756
1 CRY / CLP
$143,605302
1 CRY / PKR
Rs41,98561632
1 CRY / KZT
80,1858147
1 CRY / THB
฿4,80565416
1 CRY / TWD
NT$4,44181446
1 CRY / AED
د.إ0,54501702
1 CRY / CHF
Fr0,1188048
1 CRY / HKD
HK$1,16428704
1 CRY / MAD
.د.م1,34694942
1 CRY / MXN
$2,80527834
1 CRY / PLN
0,54798714
1 CRY / RON
лв0,65045628
1 CRY / SEK
kr1,4330829
1 CRY / BGN
лв0,25097514
1 CRY / HUF
Ft51,22565964
1 CRY / CZK
3,15278238
1 CRY / KWD
د.ك0,04529433
1 CRY / ILS
0,50640546