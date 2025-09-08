Crypto Factor (CFR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01805863 $ 0,01805863 $ 0,01805863 24 sa Düşük $ 0,01855005 $ 0,01855005 $ 0,01855005 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01805863$ 0,01805863 $ 0,01805863 24 sa Yüksek $ 0,01855005$ 0,01855005 $ 0,01855005 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01855005$ 0,01855005 $ 0,01855005 En Düşük Fiyat $ 0,01763135$ 0,01763135 $ 0,01763135 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,46 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Crypto Factor (CFR) canlı fiyatı $0,01820722. CFR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01805863 ve en yüksek $ 0,01855005 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CFR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01855005, en düşük fiyatı ise $ 0,01763135 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CFR son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Crypto Factor (CFR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,82M$ 1,82M $ 1,82M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,82M$ 1,82M $ 1,82M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Crypto Factor piyasa değeri $ 1,82M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CFR arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,82M.