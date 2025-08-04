Cults (CULTS) Nedir?

Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder’s profile picture into the coin’s visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding.

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Cults (CULTS) Kaynağı Resmi Websitesi

Cults (CULTS) Token Ekonomisi

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