CUPSEY (CUPSEY) Nedir?

The plushie toy mascot of pump fun on the Solana blockchain. Collaborating with an Etsy and TikTok vendor we have brought $CUPSEY to the eyes of non crypto people, and crypto people get to purchase the pump fun mascot and create origional content with their plushie. For every plushie purchased 1 is donated to a children’s hospital to children who are unfortunately in tough situations. Bringing the happy pill to children when they could use it most.

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CUPSEY (CUPSEY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

CUPSEY (CUPSEY) Token Ekonomisi

CUPSEY (CUPSEY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CUPSEY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!