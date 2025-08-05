Cute Style (CUTIE) Nedir?

Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character ‘CUTIE’. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat.

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Cute Style (CUTIE) Kaynağı Resmi Websitesi

Cute Style (CUTIE) Token Ekonomisi

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