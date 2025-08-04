CyOp New Era (CYOP) Nedir?

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

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CyOp New Era (CYOP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

CyOp New Era (CYOP) Token Ekonomisi

CyOp New Era (CYOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CYOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!