DAIFUKU (DAIFUKU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007294 $ 0,00007294 $ 0,00007294 24 sa Düşük $ 0,00009708 $ 0,00009708 $ 0,00009708 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007294$ 0,00007294 $ 0,00007294 24 sa Yüksek $ 0,00009708$ 0,00009708 $ 0,00009708 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00009708$ 0,00009708 $ 0,00009708 En Düşük Fiyat $ 0,00006804$ 0,00006804 $ 0,00006804 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,79 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

DAIFUKU (DAIFUKU) canlı fiyatı $0,00007744. DAIFUKU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007294 ve en yüksek $ 0,00009708 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DAIFUKU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009708, en düşük fiyatı ise $ 0,00006804 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DAIFUKU son bir saatte -%6,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DAIFUKU (DAIFUKU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 70,55K$ 70,55K $ 70,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 70,55K$ 70,55K $ 70,55K Dolaşım Arzı 911,03M 911,03M 911,03M Toplam Arz 911.025.121,3007833 911.025.121,3007833 911.025.121,3007833

Şu anki DAIFUKU piyasa değeri $ 70,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DAIFUKU arzı 911,03M olup, toplam arzı 911025121.3007833. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 70,55K.