Daku (DAKU) Nedir?

DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.

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Daku (DAKU) Kaynağı Resmi Websitesi

Daku (DAKU) Token Ekonomisi

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