Bugünkü DappRadar Fiyatı

Bugünkü DappRadar (RADAR) fiyatı $ 0,00047977 olup, son 24 saatte % 0,74 değişim gösterdi. Mevcut RADAR / USD dönüşüm oranı RADAR başına $ 0,00047977 şeklindedir.

DappRadar, şu anda piyasa değeri açısından $ 732.053 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,53B RADAR şeklindedir. Son 24 saat içinde RADAR, $ 0,00047854 (en düşük) ile $ 0,00048367 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,057067 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0004507 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RADAR, son bir saatte +%0,23 ve son 7 günde +%2,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DappRadar (RADAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 732,05K$ 732,05K $ 732,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,80M$ 4,80M $ 4,80M Dolaşım Arzı 1,53B 1,53B 1,53B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

