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DaTa eXchange DTX Fiyatı (DTX)

Listelenmedi

DaTa eXchange DTX (DTX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00047836
$0,00047836$0,00047836
+%1,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü DaTa eXchange DTX (DTX) Fiyatı

DaTa eXchange DTX (DTX), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 107,63K USD piyasa değerine sahiptir. DTX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DaTa eXchange DTX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,92
DaTa eXchange DTX 24 saatlik fiyat değişimi
225,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında DaTa eXchange DTX (DTX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DaTa eXchange DTX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DaTa eXchange DTX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DaTa eXchange DTX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DaTa eXchange DTX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,92
30 Gün$ 0-%49,13
60 Gün$ 0-%56,79
90 Gün$ 0--

DaTa eXchange DTX (DTX) Fiyat Analizi

En güncel DaTa eXchange DTX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,191462
$ 0,191462$ 0,191462

+%0,00

+%1,92

+%4,61

DaTa eXchange DTX (DTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 107,63K
$ 107,63K$ 107,63K

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225,00M
225,00M 225,00M

DaTa eXchange DTX (DTX) Nedir?

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

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DaTa eXchange DTX (DTX) Kaynağı

Resmi Websitesi

DaTa eXchange DTX (DTX) Token Ekonomisi

DaTa eXchange DTX (DTX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DTX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DTX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DTX / VND
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1 DTX / AUD
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1 DTX / GBP
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1 DTX / EUR
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1 DTX / MYR
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1 DTX / JPY
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1 DTX / BRL
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1 DTX / CAD
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1 DTX / BDT
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1 DTX / NGN
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1 DTX / VES
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1 DTX / PKR
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1 DTX / AED
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1 DTX / CHF
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