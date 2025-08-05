DaTa eXchange DTX (DTX) Nedir?

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

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DaTa eXchange DTX (DTX) Token Ekonomisi

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