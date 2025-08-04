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DEC Token Fiyatı (DECT)

Listelenmedi

DEC Token (DECT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00027999
$0,00027999$0,00027999
-%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü DEC Token (DECT) Fiyatı

DEC Token (DECT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 279,99K USD piyasa değerine sahiptir. DECT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DEC Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,12
DEC Token 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında DEC Token (DECT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DEC Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DEC Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DEC Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DEC Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,12
30 Gün$ 0+%10,50
60 Gün$ 0+%8,09
90 Gün$ 0--

DEC Token (DECT) Fiyat Analizi

En güncel DEC Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-%0,12

-%9,49

DEC Token (DECT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 279,99K
$ 279,99K$ 279,99K

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1,00B
1,00B 1,00B

DEC Token (DECT) Nedir?

DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time.

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DEC Token (DECT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

DEC Token (DECT) Token Ekonomisi

DEC Token (DECT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DECT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DECT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DECT / VND
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1 DECT / AUD
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1 DECT / GBP
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1 DECT / EUR
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1 DECT / MYR
RM--
1 DECT / TRY
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1 DECT / JPY
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1 DECT / ARS
ARS$--
1 DECT / RUB
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1 DECT / INR
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1 DECT / IDR
Rp--
1 DECT / KRW
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1 DECT / PHP
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1 DECT / EGP
￡E.--
1 DECT / BRL
R$--
1 DECT / CAD
C$--
1 DECT / BDT
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1 DECT / NGN
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1 DECT / UAH
--
1 DECT / VES
Bs--
1 DECT / CLP
$--
1 DECT / PKR
Rs--
1 DECT / KZT
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1 DECT / THB
฿--
1 DECT / TWD
NT$--
1 DECT / AED
د.إ--
1 DECT / CHF
Fr--
1 DECT / HKD
HK$--
1 DECT / MAD
.د.م--
1 DECT / MXN
$--
1 DECT / PLN
--
1 DECT / RON
лв--
1 DECT / SEK
kr--
1 DECT / BGN
лв--
1 DECT / HUF
Ft--
1 DECT / CZK
--
1 DECT / KWD
د.ك--
1 DECT / ILS
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