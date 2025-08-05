DeCats (DECATS) Nedir?

We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),

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DeCats (DECATS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

DeCats (DECATS) Token Ekonomisi

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