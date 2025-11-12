Bugünkü DecentralGPT Fiyatı

Bugünkü DecentralGPT (DGC) fiyatı $ 0,00000117 olup, son 24 saatte % 14,74 değişim gösterdi. Mevcut DGC / USD dönüşüm oranı DGC başına $ 0,00000117 şeklindedir.

DecentralGPT, şu anda piyasa değeri açısından $ 184.702 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 157,20B DGC şeklindedir. Son 24 saat içinde DGC, $ 0,00000115 (en düşük) ile $ 0,00000138 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00007494 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000103 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DGC, son bir saatte +%1,53 ve son 7 günde +%5,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DecentralGPT (DGC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 184,70K$ 184,70K $ 184,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,17M$ 1,17M $ 1,17M Dolaşım Arzı 157,20B 157,20B 157,20B Toplam Arz 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

Şu anki DecentralGPT piyasa değeri $ 184,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DGC arzı 157,20B olup, toplam arzı 1000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,17M.