Deep Worm (WORM) Nedir?

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

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Deep Worm (WORM) Kaynağı Resmi Websitesi

Deep Worm (WORM) Token Ekonomisi

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