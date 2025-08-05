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Deep Worm Fiyatı (WORM)

Listelenmedi

Deep Worm (WORM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00014733
$0,00014733$0,00014733
+%3,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Deep Worm (WORM) Fiyatı

Deep Worm (WORM), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 147,32K USD piyasa değerine sahiptir. WORM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Deep Worm Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,14
Deep Worm 24 saatlik fiyat değişimi
999,88M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Deep Worm (WORM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Deep Worm / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Deep Worm / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Deep Worm / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Deep Worm / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,14
30 Gün$ 0-%27,97
60 Gün$ 0-%7,89
90 Gün$ 0--

Deep Worm (WORM) Fiyat Analizi

En güncel Deep Worm fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,091742
$ 0,091742$ 0,091742

+%1,80

+%3,14

-%22,49

Deep Worm (WORM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 147,32K
$ 147,32K$ 147,32K

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999,88M
999,88M 999,88M

Deep Worm (WORM) Nedir?

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

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Deep Worm (WORM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Deep Worm (WORM) Token Ekonomisi

Deep Worm (WORM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WORM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WORM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WORM / VND
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1 WORM / AUD
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1 WORM / GBP
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1 WORM / EUR
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1 WORM / USD
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1 WORM / MYR
RM--
1 WORM / TRY
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1 WORM / JPY
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1 WORM / ARS
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1 WORM / RUB
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1 WORM / INR
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1 WORM / IDR
Rp--
1 WORM / KRW
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1 WORM / PHP
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1 WORM / EGP
￡E.--
1 WORM / BRL
R$--
1 WORM / CAD
C$--
1 WORM / BDT
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1 WORM / NGN
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1 WORM / UAH
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1 WORM / VES
Bs--
1 WORM / CLP
$--
1 WORM / PKR
Rs--
1 WORM / KZT
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1 WORM / THB
฿--
1 WORM / TWD
NT$--
1 WORM / AED
د.إ--
1 WORM / CHF
Fr--
1 WORM / HKD
HK$--
1 WORM / MAD
.د.م--
1 WORM / MXN
$--
1 WORM / PLN
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1 WORM / RON
лв--
1 WORM / SEK
kr--
1 WORM / BGN
лв--
1 WORM / HUF
Ft--
1 WORM / CZK
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1 WORM / KWD
د.ك--
1 WORM / ILS
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