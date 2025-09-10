DEF1 (DEF1) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00053711 24 sa Yüksek $ 0,00065272 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00065272 En Düşük Fiyat $ 0,00053711 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,31 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%12,90 Fiyat Değişimi (7 G) --

DEF1 (DEF1) canlı fiyatı $0,00056848. DEF1, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00053711 ve en yüksek $ 0,00065272 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEF1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00065272, en düşük fiyatı ise $ 0,00053711 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEF1 son bir saatte +%1,31 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,90 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DEF1 (DEF1) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 568,36K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki DEF1 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEF1 arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 568,36K.