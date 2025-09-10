DEF1 Hakkında Daha Fazla Bilgi

DEF1 Fiyatı (DEF1)

Listelenmedi

$0,00056848
-%12,901D
DEF1 (DEF1) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 13:19:18 (UTC+8)

DEF1 (DEF1) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00053711
24 sa Düşük
$ 0,00065272
24 sa Yüksek

$ 0,00053711
$ 0,00065272
$ 0,00065272
$ 0,00053711
+%1,31

-%12,90

--

--

DEF1 (DEF1) canlı fiyatı $0,00056848. DEF1, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00053711 ve en yüksek $ 0,00065272 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEF1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00065272, en düşük fiyatı ise $ 0,00053711 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEF1 son bir saatte +%1,31 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,90 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DEF1 (DEF1) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 568,36K
0,00
1.000.000.000,0
Şu anki DEF1 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEF1 arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 568,36K.

DEF1 (DEF1) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DEF1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DEF1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DEF1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DEF1 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%12,90
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

DEF1 (DEF1) Nedir?

$DEF1 is the first token launched on XPAD, a decentralized Ethereum launchpad powered by bonding curves. Originally created as a test token to validate XPAD’s mechanism, DEF1 gained unexpected community traction. It has no pre-sale, no team allocation, and operates with zero mint functions. All tokens are distributed via bonding, ensuring fair access. XPAD redistributes generated fees to its ecosystem, supporting $XERS (staking rewards) and $KOKO (burns). The project promotes transparency, decentralization, and utility-based sustainability within DeFi.

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DEF1 (DEF1) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DEF1 (DEF1) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DEF1 fiyatı, 0,00056848 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DEF1 / USD güncel fiyatı nedir?
DEF1 / USD güncel fiyatı $ 0,00056848. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DEF1 varlığının piyasa değeri nedir?
DEF1 piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DEF1 arzı nedir?
Dolaşımdaki DEF1 arzı, 0,00 USD.
DEF1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DEF1, ATH fiyatı olan 0,00065272 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DEF1 fiyatı (ATL) nedir?
DEF1, ATL fiyatı olan 0,00053711 USD değerine düştü.
DEF1 işlem hacmi nedir?
DEF1 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DEF1 bu yıl daha da yükselir mi?
DEF1 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DEF1 fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.