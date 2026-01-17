Bugünkü DeFi Kingdoms Fiyatı

Bugünkü DeFi Kingdoms (JEWEL) fiyatı $ 0,01466389 olup, son 24 saatte % 2,49 değişim gösterdi. Mevcut JEWEL / USD dönüşüm oranı JEWEL başına $ 0,01466389 şeklindedir.

DeFi Kingdoms, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.650.549 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 112,56M JEWEL şeklindedir. Son 24 saat içinde JEWEL, $ 0,0145449 (en düşük) ile $ 0,01506257 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 22,52 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01211684 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JEWEL, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DeFi Kingdoms (JEWEL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,65M$ 1,65M $ 1,65M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,75M$ 1,75M $ 1,75M Dolaşım Arzı 112,56M 112,56M 112,56M Toplam Arz 119.531.748,0804272 119.531.748,0804272 119.531.748,0804272

