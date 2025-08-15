DPI Hakkında Daha Fazla Bilgi

DeFi Pulse Index (DPI) Canlı Fiyat Grafiği

$125,26
$125,26$125,26
-%5,901D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Bugünkü DeFi Pulse Index (DPI) Fiyatı

DeFi Pulse Index (DPI), şu anda 125,13 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 15,74M USD piyasa değerine sahiptir. DPI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DeFi Pulse Index Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%6,09
DeFi Pulse Index 24 saatlik fiyat değişimi
125,68K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DPI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DPI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında DeFi Pulse Index (DPI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DeFi Pulse Index / USD fiyat değişimi, $ -8,1189275357363.
Son 30 gün içerisinde, DeFi Pulse Index / USD fiyat değişimi, $ +16,8443374110.
Son 60 gün içerisinde, DeFi Pulse Index / USD fiyat değişimi, $ +38,5962859350.
Son 90 gün içerisinde, DeFi Pulse Index / USD fiyat değişimi, $ +39,94353702587252.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -8,1189275357363-%6,09
30 Gün$ +16,8443374110+%13,46
60 Gün$ +38,5962859350+%30,84
90 Gün$ +39,94353702587252+%46,89

DeFi Pulse Index (DPI) Fiyat Analizi

En güncel DeFi Pulse Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 122,24
$ 122,24$ 122,24

$ 134,85
$ 134,85$ 134,85

$ 656,49
$ 656,49$ 656,49

+%0,38

-%6,09

+%8,32

DeFi Pulse Index (DPI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 15,74M
$ 15,74M$ 15,74M

--
----

125,68K
125,68K 125,68K

DeFi Pulse Index (DPI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

DeFi Pulse Index (DPI) Kaynağı

Resmi Websitesi

DeFi Pulse Index (DPI) Token Ekonomisi

DeFi Pulse Index (DPI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DPI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DeFi Pulse Index (DPI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DPI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DPI / VND
3.292.795,95
1 DPI / AUD
A$191,4489
1 DPI / GBP
91,3449
1 DPI / EUR
106,3605
1 DPI / USD
$125,13
1 DPI / MYR
RM528,0486
1 DPI / TRY
5.111,5605
1 DPI / JPY
¥18.394,11
1 DPI / ARS
ARS$162.506,331
1 DPI / RUB
9.979,1175
1 DPI / INR
10.971,3984
1 DPI / IDR
Rp2.018.225,5239
1 DPI / KRW
174.033,3066
1 DPI / PHP
7.166,1951
1 DPI / EGP
￡E.6.042,5277
1 DPI / BRL
R$676,9533
1 DPI / CAD
C$172,6794
1 DPI / BDT
15.209,5515
1 DPI / NGN
191.916,8862
1 DPI / UAH
5.192,895
1 DPI / VES
Bs16.767,42
1 DPI / CLP
$120.875,58
1 DPI / PKR
Rs35.436,816
1 DPI / KZT
67.382,505
1 DPI / THB
฿4.057,9659
1 DPI / TWD
NT$3.758,9052
1 DPI / AED
د.إ459,2271
1 DPI / CHF
Fr100,104
1 DPI / HKD
HK$979,7679
1 DPI / AMD
֏47.959,8264
1 DPI / MAD
.د.م1.126,17
1 DPI / MXN
$2.351,1927
1 DPI / PLN
456,7245
1 DPI / RON
лв543,0642
1 DPI / SEK
kr1.197,4941
1 DPI / BGN
лв208,9671
1 DPI / HUF
Ft42.445,3473
1 DPI / CZK
2.628,9813
1 DPI / KWD
د.ك38,16465
1 DPI / ILS
422,9394