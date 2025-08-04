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Definder Network Fiyatı (DNT)

Listelenmedi

Definder Network (DNT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03960929
$0,03960929$0,03960929
+%3,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Definder Network (DNT) Fiyatı

Definder Network (DNT), şu anda 0,03960929 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 202,04K USD piyasa değerine sahiptir. DNT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Definder Network Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,25
Definder Network 24 saatlik fiyat değişimi
5,10M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Definder Network (DNT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Definder Network / USD fiyat değişimi, $ +0,00124664.
Son 30 gün içerisinde, Definder Network / USD fiyat değişimi, $ +0,0138665390.
Son 60 gün içerisinde, Definder Network / USD fiyat değişimi, $ +0,0119248560.
Son 90 gün içerisinde, Definder Network / USD fiyat değişimi, $ +0,00937159348422702.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00124664+%3,25
30 Gün$ +0,0138665390+%35,01
60 Gün$ +0,0119248560+%30,11
90 Gün$ +0,00937159348422702+%30,99

Definder Network (DNT) Fiyat Analizi

En güncel Definder Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03819113
$ 0,03819113$ 0,03819113

$ 0,04044142
$ 0,04044142$ 0,04044142

$ 21,0
$ 21,0$ 21,0

+%0,34

+%3,25

-%9,68

Definder Network (DNT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 202,04K
$ 202,04K$ 202,04K

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5,10M
5,10M 5,10M

Definder Network (DNT) Nedir?

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Definder Network (DNT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Definder Network (DNT) Token Ekonomisi

Definder Network (DNT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DNT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DNT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DNT / VND
1.042,31846635
1 DNT / AUD
A$0,0609983066
1 DNT / GBP
0,0297069675
1 DNT / EUR
0,0340639894
1 DNT / USD
$0,03960929
1 DNT / MYR
RM0,1675472967
1 DNT / TRY
1,6109098243
1 DNT / JPY
¥5,82256563
1 DNT / ARS
ARS$53,7438651365
1 DNT / RUB
3,1628018065
1 DNT / INR
3,4705659898
1 DNT / IDR
Rp649,3325190576
1 DNT / KRW
54,7087474409
1 DNT / PHP
2,2684240383
1 DNT / EGP
￡E.1,9166935431
1 DNT / BRL
R$0,217851095
1 DNT / CAD
C$0,0542647273
1 DNT / BDT
4,8236193362
1 DNT / NGN
60,3800055831
1 DNT / UAH
1,6524995788
1 DNT / VES
Bs4,87194267
1 DNT / CLP
$38,22296485
1 DNT / PKR
Rs11,2268571576
1 DNT / KZT
21,3870361355
1 DNT / THB
฿1,2817566244
1 DNT / TWD
NT$1,1807529349
1 DNT / AED
د.إ0,1453660943
1 DNT / CHF
Fr0,031687432
1 DNT / HKD
HK$0,3105368336
1 DNT / MAD
.د.م0,3588601674
1 DNT / MXN
$0,744654652
1 DNT / PLN
0,1457621872
1 DNT / RON
лв0,1734886902
1 DNT / SEK
kr0,3822296485
1 DNT / BGN
лв0,0665436072
1 DNT / HUF
Ft13,6251996671
1 DNT / CZK
0,8405091338
1 DNT / KWD
د.ك0,01208083345
1 DNT / ILS
0,134671586