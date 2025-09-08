DUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

DUSD Fiyat Bilgileri

DUSD Resmi Websitesi

DUSD Token Ekonomisi

DUSD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Deflationary USD Logosu

Deflationary USD Fiyatı (DUSD)

Listelenmedi

1 DUSD / USD Canlı Fiyatı:

$0,00035279
$0,00035279$0,00035279
-%15,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Deflationary USD (DUSD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-08 12:44:18 (UTC+8)

Deflationary USD (DUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00029349
$ 0,00029349$ 0,00029349
24 sa Düşük
$ 0,00058093
$ 0,00058093$ 0,00058093
24 sa Yüksek

$ 0,00029349
$ 0,00029349$ 0,00029349

$ 0,00058093
$ 0,00058093$ 0,00058093

$ 0,00058093
$ 0,00058093$ 0,00058093

$ 0,00029349
$ 0,00029349$ 0,00029349

+%8,96

-%15,62

--

--

Deflationary USD (DUSD) canlı fiyatı $0,00035279. DUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00029349 ve en yüksek $ 0,00058093 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00058093, en düşük fiyatı ise $ 0,00029349 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DUSD son bir saatte +%8,96 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Deflationary USD (DUSD) Piyasa Bilgileri

$ 309,08K
$ 309,08K$ 309,08K

--
----

$ 309,08K
$ 309,08K$ 309,08K

860,78M
860,78M 860,78M

860.778.364,399805
860.778.364,399805 860.778.364,399805

Şu anki Deflationary USD piyasa değeri $ 309,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DUSD arzı 860,78M olup, toplam arzı 860778364.399805. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 309,08K.

Deflationary USD (DUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Deflationary USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Deflationary USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Deflationary USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Deflationary USD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%15,62
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Deflationary USD (DUSD) Nedir?

Automated buyback and burn

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Deflationary USD (DUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Deflationary USD Fiyat Tahmini (USD)

Deflationary USD (DUSD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Deflationary USD (DUSD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Deflationary USD için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Deflationary USD fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Deflationary USD (DUSD) Token Ekonomisi

Deflationary USD (DUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Deflationary USD (DUSD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Deflationary USD (DUSD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DUSD fiyatı, 0,00035279 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DUSD / USD güncel fiyatı nedir?
DUSD / USD güncel fiyatı $ 0,00035279. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Deflationary USD varlığının piyasa değeri nedir?
DUSD piyasa değeri $ 309,08K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DUSD arzı nedir?
Dolaşımdaki DUSD arzı, 860,78M USD.
DUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DUSD, ATH fiyatı olan 0,00058093 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DUSD fiyatı (ATL) nedir?
DUSD, ATL fiyatı olan 0,00029349 USD değerine düştü.
DUSD işlem hacmi nedir?
DUSD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DUSD bu yıl daha da yükselir mi?
DUSD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DUSD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-08 12:44:18 (UTC+8)

Deflationary USD (DUSD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.