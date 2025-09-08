Deflationary USD (DUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00029349 $ 0,00029349 $ 0,00029349 24 sa Düşük $ 0,00058093 $ 0,00058093 $ 0,00058093 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00029349$ 0,00029349 $ 0,00029349 24 sa Yüksek $ 0,00058093$ 0,00058093 $ 0,00058093 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00058093$ 0,00058093 $ 0,00058093 En Düşük Fiyat $ 0,00029349$ 0,00029349 $ 0,00029349 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%8,96 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,62 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Deflationary USD (DUSD) canlı fiyatı $0,00035279. DUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00029349 ve en yüksek $ 0,00058093 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00058093, en düşük fiyatı ise $ 0,00029349 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DUSD son bir saatte +%8,96 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Deflationary USD (DUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 309,08K$ 309,08K $ 309,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 309,08K$ 309,08K $ 309,08K Dolaşım Arzı 860,78M 860,78M 860,78M Toplam Arz 860.778.364,399805 860.778.364,399805 860.778.364,399805

Şu anki Deflationary USD piyasa değeri $ 309,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DUSD arzı 860,78M olup, toplam arzı 860778364.399805. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 309,08K.