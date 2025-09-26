Bugünkü canlı DeFrogs fiyatı 44,84 USD. DEFROGS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DEFROGS fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı DeFrogs fiyatı 44,84 USD. DEFROGS / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DEFROGS fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DEFROGS Hakkında Daha Fazla Bilgi

DEFROGS Fiyat Bilgileri

DEFROGS Resmi Websitesi

DEFROGS Token Ekonomisi

DEFROGS Fiyat Tahmini

DeFrogs Fiyatı (DEFROGS)

1 DEFROGS / USD Canlı Fiyatı:

$44,84
$44,84$44,84
-%0,601D
USD
DeFrogs (DEFROGS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:58:20 (UTC+8)

DeFrogs (DEFROGS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 44,08
$ 44,08$ 44,08
24 sa Düşük
$ 46,25
$ 46,25$ 46,25
24 sa Yüksek

$ 44,08
$ 44,08$ 44,08

$ 46,25
$ 46,25$ 46,25

$ 3.930,55
$ 3.930,55$ 3.930,55

$ 34,07
$ 34,07$ 34,07

-%0,93

-%0,65

-%21,65

-%21,65

DeFrogs (DEFROGS) canlı fiyatı $44,84. DEFROGS, son 24 saat içinde en düşük $ 44,08 ve en yüksek $ 46,25 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEFROGS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3.930,55, en düşük fiyatı ise $ 34,07 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEFROGS son bir saatte -%0,93 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,65 ve son 7 günde -%21,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DeFrogs (DEFROGS) Piyasa Bilgileri

$ 449,38K
$ 449,38K$ 449,38K

--
----

$ 449,38K
$ 449,38K$ 449,38K

10,00K
10,00K 10,00K

10.000,0
10.000,0 10.000,0

Şu anki DeFrogs piyasa değeri $ 449,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEFROGS arzı 10,00K olup, toplam arzı 10000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 449,38K.

DeFrogs (DEFROGS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DeFrogs / USD fiyat değişimi, $ -0,2945020362277.
Son 30 gün içerisinde, DeFrogs / USD fiyat değişimi, $ -21,8821711040.
Son 60 gün içerisinde, DeFrogs / USD fiyat değişimi, $ -26,4825084840.
Son 90 gün içerisinde, DeFrogs / USD fiyat değişimi, $ -47,05746151870816.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,2945020362277-%0,65
30 Gün$ -21,8821711040-%48,80
60 Gün$ -26,4825084840-%59,06
90 Gün$ -47,05746151870816-%51,20

DeFrogs (DEFROGS) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

DeFrogs (DEFROGS) Kaynağı

Resmi Websitesi

DeFrogs Fiyat Tahmini (USD)

DeFrogs (DEFROGS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DeFrogs (DEFROGS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DeFrogs için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DeFrogs fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DEFROGS Varlığından Yerel Para Birimlerine

DeFrogs (DEFROGS) Token Ekonomisi

DeFrogs (DEFROGS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEFROGS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DeFrogs (DEFROGS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DeFrogs (DEFROGS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DEFROGS fiyatı, 44,84 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DEFROGS / USD güncel fiyatı nedir?
DEFROGS / USD güncel fiyatı $ 44,84. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DeFrogs varlığının piyasa değeri nedir?
DEFROGS piyasa değeri $ 449,38K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DEFROGS arzı nedir?
Dolaşımdaki DEFROGS arzı, 10,00K USD.
DEFROGS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DEFROGS, ATH fiyatı olan 3.930,55 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DEFROGS fiyatı (ATL) nedir?
DEFROGS, ATL fiyatı olan 34,07 USD değerine düştü.
DEFROGS işlem hacmi nedir?
DEFROGS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DEFROGS bu yıl daha da yükselir mi?
DEFROGS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DEFROGS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:58:20 (UTC+8)

