DeFrogs (DEFROGS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 44,08 $ 44,08 $ 44,08 24 sa Düşük $ 46,25 $ 46,25 $ 46,25 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 44,08$ 44,08 $ 44,08 24 sa Yüksek $ 46,25$ 46,25 $ 46,25 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3.930,55$ 3.930,55 $ 3.930,55 En Düşük Fiyat $ 34,07$ 34,07 $ 34,07 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,93 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,65

DeFrogs (DEFROGS) canlı fiyatı $44,84. DEFROGS, son 24 saat içinde en düşük $ 44,08 ve en yüksek $ 46,25 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEFROGS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3.930,55, en düşük fiyatı ise $ 34,07 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEFROGS son bir saatte -%0,93 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,65 ve son 7 günde -%21,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DeFrogs (DEFROGS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 449,38K$ 449,38K $ 449,38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 449,38K$ 449,38K $ 449,38K Dolaşım Arzı 10,00K 10,00K 10,00K Toplam Arz 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Şu anki DeFrogs piyasa değeri $ 449,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEFROGS arzı 10,00K olup, toplam arzı 10000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 449,38K.