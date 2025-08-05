Degenerator Project (GNRT) Nedir?

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

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Degenerator Project (GNRT) Kaynağı Resmi Websitesi

Degenerator Project (GNRT) Token Ekonomisi

Degenerator Project (GNRT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GNRT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!