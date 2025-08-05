DegenPad (DPAD) Nedir?

Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!

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DegenPad (DPAD) Kaynağı Resmi Websitesi

DegenPad (DPAD) Token Ekonomisi

DegenPad (DPAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DPAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!