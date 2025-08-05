DeltaPrime (PRIME) Nedir?

DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.

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DeltaPrime (PRIME) Token Ekonomisi

DeltaPrime (PRIME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRIME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!