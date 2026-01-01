Bugünkü Delusional Coin Fiyatı

Bugünkü Delusional Coin (DELULU) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 12,94 değişim gösterdi. Mevcut DELULU / USD dönüşüm oranı DELULU başına $ 0 şeklindedir.

Delusional Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 77.306 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,87M DELULU şeklindedir. Son 24 saat içinde DELULU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00365394 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DELULU, son bir saatte -%1,40 ve son 7 günde -%44,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Delusional Coin (DELULU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77,31K$ 77,31K $ 77,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 77,31K$ 77,31K $ 77,31K Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.870.119,273462 999.870.119,273462 999.870.119,273462

