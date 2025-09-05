DePIN Baby (DEPIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00015794 $ 0,00015794 $ 0,00015794 24 sa Düşük $ 0,00024469 $ 0,00024469 $ 0,00024469 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00015794$ 0,00015794 $ 0,00015794 24 sa Yüksek $ 0,00024469$ 0,00024469 $ 0,00024469 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00061931$ 0,00061931 $ 0,00061931 En Düşük Fiyat $ 0,00015794$ 0,00015794 $ 0,00015794 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,33 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,09 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

DePIN Baby (DEPIN) canlı fiyatı $0,00018599. DEPIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00015794 ve en yüksek $ 0,00024469 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00061931, en düşük fiyatı ise $ 0,00015794 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEPIN son bir saatte +%1,33 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,09 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DePIN Baby (DEPIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 185,99K$ 185,99K $ 185,99K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DePIN Baby piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEPIN arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 185,99K.