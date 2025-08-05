DePlan (DPLN) Nedir?

DePlan is a protocol that lets customers use their favorite apps and services without subscriptions and makes product monetization for developers easier. Better for Users. Better for Builders. Welcome to the sustainable Internet without subscriptions.

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DePlan (DPLN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

DePlan (DPLN) Token Ekonomisi

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