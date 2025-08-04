Deployyyyer (DEPLOY) Nedir?

Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts.

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Deployyyyer (DEPLOY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Deployyyyer (DEPLOY) Token Ekonomisi

Deployyyyer (DEPLOY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEPLOY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!