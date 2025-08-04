DexNet (DEXNET) Nedir?

DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers.

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DexNet (DEXNET) Token Ekonomisi

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