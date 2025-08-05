DEXTER Fiyatı (DEXTER)
DEXTER (DEXTER), şu anda 0,00000756 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,55K USD piyasa değerine sahiptir. DEXTER / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, DEXTER / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DEXTER / USD fiyat değişimi, $ -0,0000038213.
Son 60 gün içerisinde, DEXTER / USD fiyat değişimi, $ -0,0000072619.
Son 90 gün içerisinde, DEXTER / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,34
|30 Gün
|$ -0,0000038213
|-%50,54
|60 Gün
|$ -0,0000072619
|-%96,05
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DEXTER fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,56
-%0,34
-%18,37
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up.
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|1 DEXTER / VND
₫0,1989414
|1 DEXTER / AUD
A$0,0000116424
|1 DEXTER / GBP
￡0,00000567
|1 DEXTER / EUR
€0,0000065016
|1 DEXTER / USD
$0,00000756
|1 DEXTER / MYR
RM0,0000319788
|1 DEXTER / TRY
₺0,0003072384
|1 DEXTER / JPY
¥0,00110376
|1 DEXTER / ARS
ARS$0,010257786
|1 DEXTER / RUB
₽0,0006034392
|1 DEXTER / INR
₹0,0006642972
|1 DEXTER / IDR
Rp0,1239344064
|1 DEXTER / KRW
₩0,0104709024
|1 DEXTER / PHP
₱0,0004334148
|1 DEXTER / EGP
￡E.0,0003662064
|1 DEXTER / BRL
R$0,0000415044
|1 DEXTER / CAD
C$0,0000103572
|1 DEXTER / BDT
৳0,0009206568
|1 DEXTER / NGN
₦0,0115068492
|1 DEXTER / UAH
₴0,0003154032
|1 DEXTER / VES
Bs0,00095256
|1 DEXTER / CLP
$0,00731052
|1 DEXTER / PKR
Rs0,0021373632
|1 DEXTER / KZT
₸0,004082022
|1 DEXTER / THB
฿0,0002447172
|1 DEXTER / TWD
NT$0,0002261196
|1 DEXTER / AED
د.إ0,0000277452
|1 DEXTER / CHF
Fr0,000006048
|1 DEXTER / HKD
HK$0,000059346
|1 DEXTER / MAD
.د.م0,0000685692
|1 DEXTER / MXN
$0,0001428084
|1 DEXTER / PLN
zł0,0000278964
|1 DEXTER / RON
лв0,0000331128
|1 DEXTER / SEK
kr0,0000730296
|1 DEXTER / BGN
лв0,0000127764
|1 DEXTER / HUF
Ft0,0026077464
|1 DEXTER / CZK
Kč0,0001605744
|1 DEXTER / KWD
د.ك0,0000023058
|1 DEXTER / ILS
₪0,0000257796