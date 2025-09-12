DinoSwap (DINO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,39$ 4,39 $ 4,39 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,10 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,57 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,57

DinoSwap (DINO) canlı fiyatı --. DINO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,39, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DINO son bir saatte +%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,10 ve son 7 günde +%0,57 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DinoSwap (DINO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 109,29K$ 109,29K $ 109,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 122,78K$ 122,78K $ 122,78K Dolaşım Arzı 155,47M 155,47M 155,47M Toplam Arz 174.662.682,0085595 174.662.682,0085595 174.662.682,0085595

Şu anki DinoSwap piyasa değeri $ 109,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DINO arzı 155,47M olup, toplam arzı 174662682.0085595. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 122,78K.