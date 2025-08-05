Distracted Dudes (DUDE) Nedir?

$DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20

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Distracted Dudes (DUDE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Distracted Dudes (DUDE) Token Ekonomisi

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