Divi (DIVI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00162922 24 sa Yüksek $ 0,00169797 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,183363 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,29 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,54 Fiyat Değişimi (7 G) +%8,33

Divi (DIVI) canlı fiyatı $0,00163872. DIVI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00162922 ve en yüksek $ 0,00169797 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DIVI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,183363, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DIVI son bir saatte +%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,54 ve son 7 günde +%8,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Divi (DIVI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,34M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,34M Dolaşım Arzı 4,47B Toplam Arz 4.473.566.963,553116

Şu anki Divi piyasa değeri $ 7,34M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DIVI arzı 4,47B olup, toplam arzı 4473566963.553116. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,34M.