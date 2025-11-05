BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Divi fiyatı 0,00163872 USD. DIVI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DIVI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Divi fiyatı 0,00163872 USD. DIVI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DIVI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DIVI Hakkında Daha Fazla Bilgi

DIVI Fiyat Bilgileri

DIVI Nedir

DIVI Resmi Websitesi

DIVI Token Ekonomisi

DIVI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Divi Logosu

Divi Fiyatı (DIVI)

Listelenmedi

1 DIVI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00164009
$0,00164009$0,00164009
-%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Divi (DIVI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:49:32 (UTC+8)

Divi (DIVI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00162922
$ 0,00162922$ 0,00162922
24 sa Düşük
$ 0,00169797
$ 0,00169797$ 0,00169797
24 sa Yüksek

$ 0,00162922
$ 0,00162922$ 0,00162922

$ 0,00169797
$ 0,00169797$ 0,00169797

$ 0,183363
$ 0,183363$ 0,183363

$ 0
$ 0$ 0

+%0,29

-%1,54

+%8,33

+%8,33

Divi (DIVI) canlı fiyatı $0,00163872. DIVI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00162922 ve en yüksek $ 0,00169797 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DIVI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,183363, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DIVI son bir saatte +%0,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,54 ve son 7 günde +%8,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Divi (DIVI) Piyasa Bilgileri

$ 7,34M
$ 7,34M$ 7,34M

--
----

$ 7,34M
$ 7,34M$ 7,34M

4,47B
4,47B 4,47B

4.473.566.963,553116
4.473.566.963,553116 4.473.566.963,553116

Şu anki Divi piyasa değeri $ 7,34M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DIVI arzı 4,47B olup, toplam arzı 4473566963.553116. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,34M.

Divi (DIVI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Divi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Divi / USD fiyat değişimi, $ +0,0001168187.
Son 60 gün içerisinde, Divi / USD fiyat değişimi, $ +0,0004876593.
Son 90 gün içerisinde, Divi / USD fiyat değişimi, $ +0,0005460079348134433.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,54
30 Gün$ +0,0001168187+%7,13
60 Gün$ +0,0004876593+%29,76
90 Gün$ +0,0005460079348134433+%49,97

Divi (DIVI) Nedir?

Divi is an eco-friendly blockchain project with two fundamental principles: self-custody & simplicity. True to the founding vision of "crypto made easy," Divi is on a mission to reduce the complexity of blockchain technology with uncompromising self-custodial solutions, all while enabling network participants to earn a competitive rate of return (ROR). By leveraging its proof of stake (POS) consensus mechanism distributed across a diverse ecosystem of individual nodes, Divi offers a scalable FinTech solution ready for global adoption.

Divi has developed an innovative, patent-pending UX-focused mobile wallet simple enough for non-technical users. Divi’s mobile solution, DiviWallet, is 100% self-custodial with near-instant global settlement and ultra-low transaction fees. Divi Wallet has several features that make it stand out from other mobile crypto wallets: human-readable addresses, non-custodial staking vaults, a lottery block, the ability to deploy a mobile masternode in one click, and supports in-app swaps between nearly 300 different crypto assets.

Since completing the goals laid out in the original whitepaper, an updated roadmap was released in September 2022. Complete with vertically integrated solutions, Divi will allow organizations the ability to integrate their self-custodial wallet into their own business ecosystems. Other roadmap highlights include a robust DeFi protocol which will strengthen the $DIVI trading market, an innovative liquidity provisioning protocol for NFTs, and a loyalty framework that enables businesses to collaborate quicker and share loyalty assets. In addition, through the LightningWorks initiative, users will be able to utilize $DIVI via interactive comics, NFTs, and Web 3.0 gaming. Of course, users can expect continued coin integrations, as well.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Divi (DIVI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Divi Fiyat Tahmini (USD)

Divi (DIVI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Divi (DIVI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Divi için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Divi fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DIVI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Divi (DIVI) Token Ekonomisi

Divi (DIVI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DIVI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Divi (DIVI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Divi (DIVI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DIVI fiyatı, 0,00163872 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DIVI / USD güncel fiyatı nedir?
DIVI / USD güncel fiyatı $ 0,00163872. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Divi varlığının piyasa değeri nedir?
DIVI piyasa değeri $ 7,34M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DIVI arzı nedir?
Dolaşımdaki DIVI arzı, 4,47B USD.
DIVI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DIVI, ATH fiyatı olan 0,183363 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DIVI fiyatı (ATL) nedir?
DIVI, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DIVI işlem hacmi nedir?
DIVI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DIVI bu yıl daha da yükselir mi?
DIVI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DIVI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:49:32 (UTC+8)

Divi (DIVI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.634,39
$101.634,39$101.634,39

-%1,49

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.327,58
$3.327,58$3.327,58

-%5,12

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,11
$157,11$157,11

-%2,70

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2386
$2,2386$2,2386

-%1,90

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.634,39
$101.634,39$101.634,39

-%1,49

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.327,58
$3.327,58$3.327,58

-%5,12

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,11
$157,11$157,11

-%2,70

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2386
$2,2386$2,2386

-%1,90

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16471
$0,16471$0,16471

+%0,47

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,26177
$0,26177$0,26177

+%1.606,45

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,4106
$1,4106$1,4106

+%840,40

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000290
$0,0000000000000000000000000290$0,0000000000000000000000000290

+%320,28

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000245
$0,000000000245$0,000000000245

+%184,88

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035944
$0,0000000035944$0,0000000035944

+%156,70